تأهل المصري فارس الدسوقي إلى الدور ربع النهائي من بطولة مصر الدولية للإسكواش بعد الفوز على سوراف غوسال، بثلاثة أشواط دون رد في مباراة دور الستة عشر التي أقيمت اليوم.
وانتصر دسوقي في الشوط الأول ١١/٦، الثاني ١١/٥،
وتستضيف مصر بطولة مصر الدولية للإسكواش في الفترة بين 25 أكتوبر الجاري وحتى الأول من نوفمبر، حيث تقام المباريات في سفح الأهرامات بقيمة جوائز مادية تصل إلى 185 ألف دولار.
ويتم حجز تذاكر بطولة العالم للسيدات وبطولة مصر الدولية للرجال عبر تطبيق تذكرتي والتى يترأس مجلس إدارتها منتصر النبراوي رئيس شركة بريزنتيشن ، والذي حقق نجاحا واسعا في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 للكبار التي نظمتها مصر خلال العام الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر دسوقي يتأهل لدور الثمانية في بطولة مصر الدولية للإسكواش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.