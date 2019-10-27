قال شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأليمبي، أنه يقوم باستبعاد بعض اللاعبين كنوع من العقاب، ويحدث المعاتبة فقط داخل غرف مغلقة وليس للإعلام، مؤكدًا أنه يوجد احترام متبادل بين الجهاز الفني واللاعبين.
كما أشار شوقي أن الجهاز الفني يقوم بتجريب أكثر من
وأضاف شوقي غريب، خلال المؤتمر الصحفي المقام بالاستاد القاهرة الفرعي: "أوقات بنعاقب اللاعيبة ونستبعدهم لكن كل هذا يحدث في الغرف المغلقة ويخلق نوع من الاحترام المتبادل بيننا وبين اللاعيبة وبشكر الجهاز المعاون والجهاز الإداري والطبي لانهم اشتغلوا باخلاص وفي صمت".
وتابع: " في آخر مباراتين جربنا لاعيبة كثيرة في أكثر من مركز .. اللاعب المصري يحب الهجوم بطبعه لكن نحن نعود اللاعيبة على أكثر من طريقة من أجل لو احتجنا طريقة منهم نبقى جاهزين ونقدر ننفذها".
كانت هذه تفاصيل خبر شوقي غريب: نستبعد بعض اللاعبين كنوع من العقاب ونحاول تطبيق أكثر من طريقة لعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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