شوقي غريب: سنبدأ المرحلة الثانية من إعداد المنتخب الأوليمبي..غدًا

قال شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأليمبي، أن المنتخب سيبدأ المرحلة التانية لإعداد المنتخب الاوليمبي من يوم غدًا حتى يوم 3 نوفمبر.

ويستعد المنتخب الأوليمبي لبطولة أمم أفريقيا

للشباب المقامة بمصر، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، بعدما وقع مع منتخب مالي ،والكاميرون، وغانا.

وأضاف شوقي غريب، خلال المؤتمر الصحفي المقام

بالاستاد القاهرة الفرعي: "سنعسكر في العين السخنة، وأريد شكر ستاد االسويس ووادي دجلة، لأنهم وفرلنا الملاعب وأماكن الإقامة".

وتابع:" سنتدرب مرتين في ستاد القاهرة، بعد موافقة المسؤولين بعد العودة للقاهرة، عقب نهاية المرحلة الثانية من برنامج الإعداد".