شوقي غريب: سنبدأ المرحلة الثانية من إعداد المنتخب الأوليمبي..غدًا

قال شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأليمبي، أن المنتخب سيبدأ المرحلة التانية لإعداد المنتخب الاوليمبي من يوم غدًا حتى يوم 3 نوفمبر.
ويستعد المنتخب الأوليمبي لبطولة أمم أفريقياللشباب المقامة بمصر، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، بعدما وقع مع منتخب مالي ،والكاميرون، وغانا.
وأضاف شوقي غريب، خلال المؤتمر الصحفي المقامبالاستاد القاهرة الفرعي: "سنعسكر في العين السخنة، وأريد شكر ستاد االسويس ووادي دجلة، لأنهم وفرلنا الملاعب وأماكن الإقامة".
وتابع:" سنتدرب مرتين في ستاد القاهرة، بعد موافقة المسؤولين بعد العودة للقاهرة، عقب نهاية المرحلة الثانية من برنامج الإعداد".
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