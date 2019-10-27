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شوقي غريب يشيد برمضان صبحي

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أشاد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأليمبي، بإمكانيات رمضان صبحي، والتزامه مع الفريق مؤكدًا أنه من أكثر اللاعبين الملتزمين.

وأضاف غريب خلال المؤتمر الصحفي المقام بالاستاد القاهرة الفرعي: "بشكر رمضان صبحي لأنه من أكثر اللاعبين الملتزمين في المنتخب كقائد للفريق بجانب أنه

لعب كأس عالم وشارك كتير مع المنتخب الأول".
وتابع: "لدينا  80% من اللاعبين تلعب في الدوري الممتاز بعد ما كنا بدأنا بلاعيبة بتمثل 20% بس من لاعبي الدوري".
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