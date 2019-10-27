شوقي غريب يشيد برمضان صبحي

أشاد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأليمبي، بإمكانيات رمضان صبحي، والتزامه مع الفريق مؤكدًا أنه من أكثر اللاعبين الملتزمين.

وأضاف غريب خلال المؤتمر الصحفي المقام بالاستاد القاهرة الفرعي: "بشكر رمضان صبحي لأنه من أكثر اللاعبين الملتزمين في المنتخب كقائد للفريق بجانب أنه

لعب كأس عالم وشارك كتير مع المنتخب الأول".وتابع: "لدينا 80% من اللاعبين تلعب في الدوري الممتاز بعد ما كنا بدأنا بلاعيبة بتمثل 20% بس من لاعبي الدوري".