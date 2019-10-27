ننشر برنامج المنتخب الأوليمبي قبل بطولة أفريقيا للشباب

تنشر الوفد برنامج إعداد المنتخب الأوليمبي قبل بداية بطولة أفريقيا للشباب التي تستضيفها مصر خلال الشهر المقبل. بطولة أفريقيا للشباب التي تستضيفها مصر خلال الشهر المقبل. وجاء برنامج إعداد المنتخب الأولمبي كالآتي:

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