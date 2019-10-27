أهداف مباراة نوريتش سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

يستضيف نوريتش سيتي نظيره مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، الموافق 27 أكتوبر 2019، على ملعب كارو روود بمدينة طيور الكناري، في إطار مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

ويطمح نوريتش سيتي للخروج من قاع جدول ترتيب الدوري الإنجليزي على حساب مانشستر يونايتد الذي تراجع إلى المركز الـ 15 بسبب نتائج مباريات السبت الكروي.

ولعب مانشستر يونايتد أمام نوريتش سيتي للمرة الأخيرة في الدوري مطلع شهر مايو 2016، وانتهى اللقاء بفوز اليونايتد بهدف دون رد سجله خوان ماتا، ضمن مباريات الدوري المحلي، وبعدها هبط نوريتش إلى الدرجة الأولى!.

أهداف مباراة نوريتش ومانشستر يونايتد

بعد قليل..