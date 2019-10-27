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أهداف مباراة روما وميلان في الدوري الإيطالي

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يستضيف روما نظيره ميلان في إطار مباريات الجولة التاسعة من الدرجة الأولى “سيري آ”، على الملعب الأولمبي في العاصمة روما، مساء اليوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019.

وانتهت آخر مقابلة بين روما وميلان على ملعب الأولمبيكو بالتعادل الإيجابي 1/1 في الدوري الإيطالي قبل 8 أشهر ونصف، عندما تواجها مطلع شهر فبراير 2019.

أهداف مباراة روما وميلان

بعد قليل..

شاهد أهداف وملخص آخر لقاء

 

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