أهداف مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي

يستضيف فريق الموج الأزرق “الهلال” نظيره “النصر” العالمي على ملعب محيط الرعب، في إطار مباريات الجولة الثامنة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019.
وسيعمل النصر على تعطيل الهلال المتصدر بـ 19 نقطة، والفوز بالديربي من أجل دخول رحلة الحفاظ على اللقب، حيث يحتل الفريق الأصفر المرتبة السابعة برصيد 11 نقطة، وله مباراة مؤجلة من الجولة السادسة.
وفاز النصر على الهلال بنتيجة 2/3، في آخر مواجهة بينهما، ضمن الجولة الـ 25 من الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، يوم 29 مارس 2019.
أهداف مباراة الهلال والنصر
بعد قليل..
إليكم أهداف آخر مواجهة بين الهلال والنصر:
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