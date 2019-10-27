أهداف مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

يستضيف ليفربول نظيره توتنهام هوتسبير، اليوم الأحد، الموافق 27 أكتوبر 2019، على ملعب آنفيلد روود، في إطار مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، وكله أمل في تحقيق الفوز لمواصلة الحفاظ على فارق النقاط بينه وبين أقرب ملاحقيه على الصدارة “مانشستر سيتي” الذي هزم أستون فيلا بثلاثية نظيفة في افتتاح هذه الجولة.
ليفربول واجه توتنهام للمرة الأخيرة في نهائي دوري أبطال أوروبا 2019/2018، وتمكن من الفوز بهدفين دون رد، من بينهم هدف سجله النجم المصري محمد صلاح من ركلة جزاء، افتتح به التسجيل لفريقه.
أهداف مباراة ليفربول وتوتنهام
الهدف الأول هاري كين في الدقيقة الأولى
إليكم فيديو ملخص وأهداف نهائي دوري أبطال أوروبا
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