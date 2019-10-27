أهداف مباراة آرسنال وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

يستضيف آرسنال نظيره كريستال بالاس في إطار مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، على ملعب الإمارات، شمال العاصمة لندن، وعينه على نقاط المباراة الثلاث للعودة إلى مضمار المنافسة على مقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الذي غاب عنه الفريق خلال الموسمين الماضيين.

وفاز كريستال بالاس بنتيجة 3/2 في آخر مقابلة جمعته بنادي آرسنال على ملعب الإمارات في الدوري الإنجليزي بنهاية شهر أبريل 2019.

أهداف مباراة آرسنال وكريستال بالاس

بعد قليل..