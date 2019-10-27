

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، تشكيل الريدز لمواجهة توتنهام، اليوم الأحد، على ملعب أنفيلد، في قمة الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي الممتاز.



ودفع يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، بالمدافع الكرواتي ديان لوفرين بجوار فان دايك، فيما يقود الهجوم الثلاثي المعتاد صلاح وماني وفيرمينو.



وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:



حراسة المرمى: أليسون



الدفاع: روبرتسون - فان دايك - لوفرين - أرنولد.



الوسط: فينالدوم - هندرسون - فابينيو.



الهجوم: ماني - فيرمينو - صلاح.



أما تشكيل توتنهام فجاء كالتالي:



حراسة المرمى: جازانيجا



الدفاع: روز - ألديرفيريلد - سانشيز - أورييه



الوسط: ديلي آلي - وينكس - سيسوكو - إريكسن



الهجوم: سون - كين



ويحتل ليفربول صدارة ترتيب البريميرليج برصيد 25 نقطة، بينما يحتل توتنهام المركز العاشر برصيد 12 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صلاح وجهًا لوجه أمام كين في قمة ليفربول وتوتنهام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.