اونلاين | «شووت Mohmmed Salah» مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

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يستعد نادي ليفربول الإنجليزي لمواجهة نظيره نادي توتنهام هوتسبير YALLA SHOOT اليوم الأحد 27 أكتوبر ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام وملعب اللقاء

وستلعب مباراة ليفربول وتوتنهام KORA ONLINE اليوم بالدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف مساءا بتوقيت السعودية على ملعب آنفليد.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام

وستذاع مباراة ليفربول وتوتنهام LIVERPOOL ONLINE اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD 2" بتعليق خليل البلوشي.

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بث مباشر لمباراة ليفربول وتوتنهام

ويقدم موقع "الخليج 365" بث مباشر لمباراة ليفربول وتوتنهام بالدوري الإنجليزي ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة ليفربول وتوتنهام بالدوري الإنجليزي بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويتواجد نادي ليفربول KORA LIVE في صدارة جدول ترتيب الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.

بينما يتواجد نادي توتنهام بث مباشر يلا شوت في المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 12 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.