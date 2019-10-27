اونلاين | كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين PLUS كورة لايف الريدز

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موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر يلا شوت YALAA SHOOT والقنوات الناقلة لها:-

تقام مباراة ليفربول ضد توتنهام في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية ، السادسة والنصف بتوقيت القاهرة ، والثامنة والنصف بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة ـ وتذاع المباراة beIN SPORTS HD 2 ، وقناة beIN SPORTS HD 11 EN ، وقناة Canal + Sport France HD ، وقناة Viasat Sport Premium ، وقناة RMC Sport 1 ، بالإضافة الى البث المباشر لموقع الخليج 365 الرياضي.

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وتعد مباراة اليوم هى أول صدام بين الفريقين وذلك بعد مواجهتهما في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي والتي توج بها فريق ليفربول للمرة السادسة في تاريخه، وقمة اليوم هى واحدة من أعرق المبارايات في تاريخ الدوري الانجليزي لما يمتلكه الفريقان من امكانيات وتاريخ كبير في الساحة الرياضية على مستوى العالم ، وينقل موقع الخليج 365 الرياضي خدمة مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام اليوم في اطار الجولة العاشرة للدوري الانجليزي الممتاز.