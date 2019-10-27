اونلاين | «رابط شووت NOW» مشاهدة مباراة الهلال ضد النصر بث مباشر Al-Hilal FC كورة جول goalarab رابط ماتش الهلال جودة متعددة NOW

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تنطلق مباراة الهلال والنصر كورة لايف في ديربي العاصمة السعودية مساء اليوم الأحد الموافق 27 أكتوبر الجاري، وذلك في على أرضية ملعب جامعة الملك سعود في إطار مباريات الجولة الثامنة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2019-2020، والذي يشهد منافسة قوية على مراكز المقدمة والصدارة، كذلك على المقاعد المؤهلة إلى البطولات الآسيوية القارية في العام القادم.

توقيت مباراة الهلال والنصر KORA STAR اليوم في ديربي الرياض

تبدأ مباراة الهلال والنصر اليوم في ديربي الرياض في تمام الساعة السابعة و55 دقيقة بتوقيت السعودية والسادسة و55 دقيقة بتوقيت القاهرة، وذلك مساء اليوم الأحد الموافق 27-10-2019، ضمن مباريات الأسبوع الثامن من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

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وقبل بداية مباراة الهلال والنصر يلا شوت الجديد، يحتل الزعيم صدارة بطولة الدوري السعودي لموسم 2019-2020، برصيد 19 نقطة، وذلك بعدما حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في مباراة واحدة، وهذا في الوقت الذي وصل فيه نادي النصر السعودي إلى المركز السادس في ترتيب الدوري السعودي برصيد 11 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر كورة ستار في بطولة الدوري السعودي

سيتم نقل مباراة الهلال والنصر KOORA LIVE، عبر مجموعة قنوات الرياضية السعودية KSA SPORT، والتي تملك حقوق بث مباريات الدوري السعودي لهذا الموسم، وبحسب ما ذكرته بعض التقارير الإعلامية، فإن القناة ستقيم إستوديو تحليلي من ملعب المباراة من أجل تقديم أفضل تغطية ممكنة لكل ما يخص مباراة الديربي بين النصر والهلال كورة جول وبث مباشر وبدون تقطيع مساء اليوم الأحد ومناسب لكل جودات الإنترنت.

بث مباشر مباراة الهلال والنصر

نقدم لكم في موقع الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحصري لمباراة الهلال والنصر موقع الأسطورة، ضمن مواجهات الجولة الثامنة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2019-2020، والتي من المؤكد بأن تحظى بمتابعة إعلامية على أعلى مستوى ليس فقط في السعودية بل في كافة أنحاء الوطن العربي.