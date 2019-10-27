اونلاين | «كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

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موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر كورة ستار KORA STAR والقنوات الناقلة لها:-

تقام مباراة ليفربول ضد توتنهام في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية ، السادسة والنصف بتوقيت القاهرة ، والثامنة والنصف بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة ـ وتذاع المباراة beIN SPORTS HD 2 ، وقناة beIN SPORTS HD 11 EN ، وقناة Canal + Sport France HD ، وقناة Viasat Sport Premium ، وقناة RMC Sport 1 ، بالإضافة الى البث المباشر لموقع الخليج 365 الرياضي.

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ويسعى فريق ليفربول للفوز بنقاط المباراة وذلك لوقف نزيف النقاط وذلك بعد التعادل في الجولة الماضية أمامك مانشستر يوناتيد بهدف مقابل هدف ، ويخشى ليفربول التعثر أمام توتنهام ولذلك بعد الفوز الذي حققه فريق مانشستر سيتي بالأمس بثلاثية ومطاردة الليفر الذي يحتل الصدارة برصيد 25 نقطة ، وفي المقابل يدخل فريق توتنهام المباراة وهدفه الفوز والخروج من النفق المظلم ووقف نزيف النقاط منذ المباراة التي لعبها في دوري ابطال اوروبا أمام بايرن ميونخ والتي انتهت لصالح العملاق الألماني بسباعية مقابل هدفين.

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