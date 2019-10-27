اونلاين | KOOORA GOAL - يوتيوب مشاهدة مباراة الهلال ضد النصر بث مباشر Al-Hilal Saudi MATCH رابط ماتش الهلال «KSA ONLINE»

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يلا شوت الهلال ضد النصر بث مباشر، في ديربي الرياض الذي سينطلق مساء اليوم الأحد، في قمة الأسبوع الثامن من الدوري السعودي لكرة القدم بث مباشر اون لاين .

موعد مباراة الهلال والنصر بث مباشر كورة ستارkora live والقنوات الناقلة

تقام مباراة الهلال والنصر في تمام الساعة الثامنة الا خمس دقائق بتوقيت المملكة العربية السعودية ، السابعة الا خمس دقائق بتوقيت القاهرة ، والتاسعة الا الخمس دقائق بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة ـ وتذاع المباراة على قناة عبر القنوات الرياضية السعودية 1HD، بالإضافة الى البث المباشر لموقع الخليج 365 الرياضي

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التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والنصر

من المتوقع أن يدخل الهلال ضد النصر في الديربي بتشكيل مكون من :-

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حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع : محمد البريك – عبد الله الحافظ – جانج هيون سو – ياسر الشهراني.

خط الوسط : عبدالله عطيف – سلمان الفرج – سالم الدوسري – كارلوس إدواردو – جوستافو كويلار.

خط الهجوم : بافيتيمبي جوميز.

ومن المتوقع أن يدخل النصر ضد الهلال، في قمة الجولة الثامنة من الدوري السعودي بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : برادلي جونز

خط الدفاع : عوض خميس – سلطان الغنام – عمر هوساوي – عبد الله مادو .

خط الوسط : عبد الرحمن الدوسري – عبد الله الخيبري – نور الدين أمرابط – جوليانو – فهد الجميعة .

خط الهجوم : عبد الرازق حمدالله .