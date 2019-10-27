اونلاين | كورة لايف MATCH Al Hilal مشاهدة مباراة الهلال ضد النصر بث مباشر Saudi Arabia يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش الهلال hd

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يلا شوت توداي حيث يحل النصر ضيفا على الهلال، كورة ستار بملعب الملك سعود بالرياض، بمباراة من العيار الثقيل بدوري المحترفين KORA STAR.

موعد مباراة الهلال ضد النصر بدوري المحترفين

ويستضيف الهلال نظيره النصر، في تمام السابعة السابعة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة والثامنة إلا خمس بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا خمسة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد النصر بدوري المحترفين

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ويرغب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال، في قيادة فريقه لمواصلة الإنتصارات بالدوري، بعدما حقق صعودا لنهائي دوري أبطال آسيا على حساب السد القطري، يلا لايف شاهد مباراة الهلال ضد النصر بدوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي yalla live.

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ويحتل الهلال صدارة الترتيب برصيد 19 نقطة من 6 مباريات فوز وتعادل وحيد، بينما يحتل النصر المركز السابع برصيد 11 نقطة من 3 مباريات فوز وتعادلين و3 هزائم، الأسطورة مشاهدة حصرية لمباراة الهلال ضد النصر بديربي الرياض ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين alostora.