رياضة | نجم بيراميدز يدخل حسابات البدري لمواجهة كينيا وجزر القمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم بيراميدز يدخل حسابات البدري لمواجهة كينيا وجزر القمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نجم نادي بيراميدز، في حسابات حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر تمهيداً لضمه خلال المعسكر، المقرر إنطلاقه غداً، الاثنين إستعداداً لمواجهة كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021.

ووضع حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر، محمد فاروق لاعب نادي بيراميدز في حساباته، ويفكر في ضمه خلال المعسكر النقبل، في نوفمبر والذي سيخوض فيه منتخب مصر مباراتان رسميتين في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وصنع محمد فاروق هدف بيراميدز الثاني اليوم، أمام فريق يانج أفريكانز التنزانى، ضمن مباريات ذهاب دور ال 32 مكرر من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية سجله عبدالله السعيد، في فوز بيراميدز بهدفين لهدف. Advertisements ويستعد منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل ضمن مباريات الجولة الإولي والثانية من تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون عام 2021. وطلب حسام البدري من مدير المنتخب تجهيز التقارير الخاصة بالمنتخب والتي سبق وقدمها الأرجنتيني هيكتور كوبر وخافيير أجيري مدربي الفراعنة السابقين. ويرغب الجهاز الفني للفراعنة في الاطلاع على التقارير التي قدمها مدربي المنتخب السابقين للاطلاع عليها بشكل عام. وكان البدري قد أعلن عن ضم 6 محترفين للمعسكر القادم وهم: محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى، أحمد حجازي لاعب ويست بروميتش ألبيون الإنجليزى، محمود حسن تريزيجيه لاعب استون فيلا الإنجليزي، أحمد حسن كوكا لاعب سبورتنج براجا البرتغالي، محمد النني لاعب بشكتاش التركي، محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.

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