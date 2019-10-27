رياضة | الزمالك يقرر الإطاحة بنجمه ويعيد طائره المهاجر

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يبحث مسئولو نادي الزمالك عن عرض للمغربي خالد بوطيب لتسويقه في الفترة الحالية للتمكن من قيد الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق بدلًا منه.

كاسونجو يعود للزمالك

ويعود كاسونجو لمصر خلال الساعات المقبلة للانتظام في تدريبات الزمالك بعد قرار الإدارة بعودته مرة أخرى والاستفادة منه.

وتشهد صفوف الزمالك اكتمال قائمة الأجانب بما يستلزم ضرورة رحيل أيًا من المقيدين في القائمة لإتاحة مقعد لقيد كابونجو كاسونجو.

وكان كاسونجو قد فوجىء بفسخ نادي الوداد المغربي عقده معه في الفترة الأخيرة رغم انضمامه مطلع الموسم الجاري والاتفاق على كل التفاصيل ليصبح عاطلًا حتى يناير المقبل.

ويواجه مسئولو الزمالك عقبة وهي تعثر تسويق بوطيب حتى الآن بسبب تراجع مستوى اللاعب وهو ما أدى لعدم جلب عرض مميز له وبقيمة مالية ترضي طموحهم.

ويضم الزمالك بين صفوفه في قائمة الأجانب كل من خالد بوطيب ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي إلى جانب حمدي النقاز وفرجاني ساسي.

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واستغل لاعبو الزمالك الأجانب فترة الراحة التي حصلوا عليها والتي وصلت إلى 6 أيام في السفر إلى بلادهم لقضاء أجازة هناك قبل العودة وإستئناف التدريبات مرة أخرى بعد خوض مباراة جينيراسيون فوت السنغالي.

وتأهل الزمالك لدوري المجموعات الافريقي بعد التغلب على بطل السنغال بهدف نظيف في لقاء الإياب ضمن منافسات دور الـ32 للبطولة، وتعويض الخسارة في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد.

ويستأنف الفريق مبارياته في مسابقة الدوري أمام إنبي، في الوقت الذي ستكون أولى المواجهات على الصعيد القاري أمام مازيمبي الكونغولي في دوري المجموعات وهي مباراة صعبة للغاية بسبب قوة الفريق المنافس وخبراته الكبيرة على الصعيد القاري

وجاءت القرعة كالآتي:

المجموعة الأولى: أول أغسطس الأنجولى ، مازيمبى الكونغولى ، زيسكو يونايتد ، الزمالك

المجموعة الثانية: النجم الساحلى التونسي ، الهلال السودانى ، بلاتنيوم الزامبى ، الاهلى

المجموعة الثالثة: اتحاد الجزائر ، صن داونز الجنوب أفريقى ، بترو أتلتيكو ، الوداد المغربى

المجموعة الرابعة: الرجاء المغربى ، شبيبة القبائل الجزائرى ، فيتا كلوب الكونغولى ، الترجى التونسي.