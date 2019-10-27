رياضة | مهاجم المنتخب الأولمبي: واثقون من التأهل لأولمبياد طوكيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم المنتخب الأولمبي: واثقون من التأهل لأولمبياد طوكيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد طاهر محمد طاهر لاعب المنتخب الأولمبي والمقاولون العرب، عن إشتعال المنافسة داخل المنتخب الأولمبي قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر.

وأكد طاهر محمد طاهر علي هامش مران المنتخب اليوم، :" نحن كلاعبين مركزين نعمل حاجة لنفسنا وللمنتخب والبلد، أكيد نستعد بقوة ونسعي للوصول نوصل للأولمبياد وجميع اللاعبين في الملعب تتناغس منافسة شريفة ".

وأضاف :" أنا مستعد للمشاركة اذا طلب الجهاز الفني ذلك وشئ جيد للمنتخب ان هناك حلول وبدائل كثيرة للجهاز الفنى، الماتشات الودية بتاخد الطابع الرسمي لكن بيبقى فيها جزء كده اننا مش بنعمل كل اللي علينا لاننا بنجرب خطط وطرق كتير ".

وتابع : واثقين اننا نستطيع تحقيق إنجاز، التزامنا بالدور الدفاعي مبيأثرش علينا دايماً كابتن شوقي غريب يتحدث معنا إننا ندافع ونهاجم، وجميعنا يري محمد صلاح يكون له تكليفات دفاعية وبينفذها، ودايما الفرق اللي بتدافع كويس بتكون أقرب للمكسب". ووقع المنتخب الأولمبي في مجموعه تضم كل من غانا ومالي والكاميرون، ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. وكان شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي قد أعلن عن قائمة مبدئية تضم 27، وسيتم إختيار 21 لاعب فقط من القائمة وإعلانها رسمياً يوم 29 أكتوبر، لخوض البطولة. Advertisements قائمة المنتخب الأولمبي : حراسة المرمى : عمر رضوان،عمر صلاح، محمد صبحي مصطفي شوبير. خط الدفاع: اسامه جلال، محمود مرعي، محمود الجزار، احمد رمضان (بيكهام)، محمد عبدالسلام، محمد صادق ، احمد ابوالفتوح، احمد ايمن، كريم العراقي. خط الوسط : اكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر

احمد حمدي. خط الوسط الهجومي : رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، امام عاشور

، عبدالرحمن مجدي محمد محمود. خط الهجوم : مصطفي محمد، صلاح محسن ، احمد ياسر ريان ناصر منسي.

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