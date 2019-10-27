رياضة | رمضان صبحي: إن شاء الله سنفرح الشعب المصري بالوصول للأوليمبياد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي: إن شاء الله سنفرح الشعب المصري بالوصول للأوليمبياد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب رمضان صبحي لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر الأولمبي، عن سعادته بتواجده في المنتخب الأولمبي ووجوده كقائد للمنتخب، مؤكداً أن بطولة كأس الأمم الإفريقية ستكون صعبة.

وصرح رمضان صبحي، قائلاً :" : البطولة صعبة لكن إن شاء الله سنفرح الشعب المصري كله ومستعدين بشكل جيد جدا، ونسعى للوصول للاوليمبياد .

وأضاف :" يتواجد في البطولة أقوي 8 فرق في القارة في السن ده لكن نحن لدينا هدف نسعي للوصول إليه، كلنا نشعر بالمسؤولية.

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وتابع :" انا تحت امر الجهاز الفني العب في اي مكان في الملعب، لكن اكيد بحب العب في الهجوم ..، واتمنى الجماهير تحضر وتكون معنا وتساندنا، احنا ملعبناش كتير في حضور جماهير .".

وأردف :" اكيد الاهتمام بالمنتخب الاول بيكون أكبر لكن اكيد الناس مهتمة بينا وبرضو هيساندونا، ضغط الماتشات في البطولة مش ازمة عملنا كده في الدوري، وشوقي غريب عامل برنامج اعداد بدني معين يساعد اللاعيبة تلعب كل يوم ماتش ".

ووجه شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي الشمر لرمضان صبجي قائد المنتخب ولاعب النادي الأهلي، قائلاً :" رمضان من اكثر اللاعبين إلتزاماً واشكره ولم يتكبر علي المنتخب الاولمبي ".

ووقع المنتخب الأولمبي في مجموعه تضم كل من غانا ومالي والكاميرون، ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.