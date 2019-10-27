رياضة | فايلر يفاجئ مدافع الأهلي بخبر سار قبل معسكر الإمارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يفاجئ مدافع الأهلي بخبر سار قبل معسكر الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إصطحاب لاعب الفريق خلال معسكر الإمارات المقبل.

ويأتي قرار فايلر بتواجد محمود متولي مدافع الفريق، ضمن قائمته للمعسكر المغلق عقب إقترابه من التعافي بالإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الزمالك، بالسوبر المصري.

العضلة الخلفية تبعد متولي عن الأهلي

وكان متولي، تعرض للإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية، خلال مشاركته مع فريقه، في مباراة السوبر المحلي أمام الزمالك، التى أقيمت الشهر الماضى وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

الأشعة تثبت تحسن حالة مدافع الفريق

وخضع متولي، لأشعة خلال الساعات الماضية والتي أثبتت تحسن حالته بشكل كبير، والتئام التمزق، ومن ثم سوف يبدأ فى تنفيذ المرحلة الأخيرة، من برنامجه التأهيلي قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

الأهلي يستأنف تدريباته على التتش

وعاد الفريق، للتدريبات الجماعية عصر اليوم استعدادا للمعسكر الخارجي، والمقرر إقامته نهاية الشهر الحالي خلال فترة توقف الدوري.

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وكان فايلر، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 48 ساعة للحصول على قسط من الراحة وزيارة أسرتهم خاصة أن الفريق لا يرتبط بأي أحداث في الوقت الحالي.

ويستعد الفريق للسفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم 31 أكتوبر الجاري، للدخول في معسكر مغلق لمدة إسبوع يتخلله مباراة أو مباراتين وديتين قبل استئناف مسابقة الدوري العام.

فايلر يؤجل سفره بسبب المعسكر الخارجي

وقرر السويسري رينيه فايلر، تأجيل سفره إلى سويسرا، عقب نهاية المعسكر الخارجي، للاطمئنان على أسرته خلال توقف الدوري.

وكان من المفترض أن يغادر فايلر، إلى بلاده خلال الساعات المقبلة لبدء إجازته، إلا أن إرتباط الفريق بمعسكر خارجي حال دون ذلك.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

ويلعب النادي الأهلي ضمن منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات، والتي تضم كل من "النجم الساحلي التونسي، وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، والهلال السوداني".