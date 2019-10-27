رياضة | هاري كين يضرب شباك ليفربول بهدف مبكر (فيديو)

جاءت تشكيلة ليفربول الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : اليسون.

خط الدفاع : ارنولد - لوفرين - فان دايك - روبرتسون.

خط الوسط : فينالدوم - هيندرسون - فابينهو.

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خط الهجوم : محمد صلاح - ماني - فيرمينيو.

ترتيب ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي :-

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة وبفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي فاز في مباراته بالأمس على فريق استون فيلا بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة على ملعب الاتحاد، بينما يحل فريق ليستر سيتي وتشيلسي في المركزين الثالث والرابع بنفس الرصيد 20 نقطة.

ويسعى الريدز لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم خاصة بعد غيابه عن خزائن الفريق لما يقارب من 30 عاما، ويسيطر فريق مانشستر سيتي على البريميرليج في اخر نسختين له بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، وتوج بجميع البطولات في انجلترا بالموسم الماضي.