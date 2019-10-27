رياضة | شوقي غريب يوجه رسالة هامة لنجم الأهلي.. ويثني على دعم الاتحاد المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوقي غريب يوجه رسالة هامة لنجم الأهلي.. ويثني على دعم الاتحاد المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي علي دعم الاتحاد المصري لكرة القدم في مهمته بعد إقامة عدد كبير من الوديات وإستغلال كل المباريات في الأجندة الدولية، من أجل الإستعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر.

وقال غريب في تصريحات صحفيه علي هامش مران المنتخب اليوم، علي الملعب الفرعي لاستاد القاهرة :" لم يتواجد أي مشاكل خلال الفترة الماضية داخل المعسكر، وفوزنا ب 12 مباراة وديه، وأشكر اتحاد الكرة بسبب البرنامج الطموح الذي قدموه لنا وبالفعل تم إستغلال كل مباريات الأجندة الدولية".

وأضاف :" لدينا 80 % من اللاعبين تلعب ببطولة الدوري المصري، بعد ما كنا إستلمنا المهمة وهناك 20% فقط من اللاعبين تلعب مع فرقها عند إستلامنا المهمة، وبالغعل أصبح علينا عبء كبير في البطولة القادمة، خاصة بعد خروج المنتخب الأول من بطولة كأس الأمم الإفريقية من دور ال 16 ". ووجه شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي الشكر لرمضان صبجي قائد المنتخب ولاعب النادي الأهلي، قائلاً :" رمضان من اكثر اللاعبين إلتزاماً واشكره ولم يتكبر علي المنتخب الاولمبي ". ووقع المنتخب الأولمبي في مجموعه تضم كل من غانا ومالي والكاميرون، ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. وكان شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي قد أعلن عن قائمة مبدئية تضم 27، وسيتم إختيار 21 لاعب فقط من القائمة وإعلانها رسمياً يوم 29 أكتوبر، لخوض البطولة. Advertisements قائمة المنتخب الأولمبي : حراسة المرمى : عمر رضوان،عمر صلاح، محمد صبحي مصطفي شوبير خط الدفاع: اسامه جلال، محمود مرعي، محمود الجزار، احمد رمضان (بيكهام)، محمد عبدالسلام، محمد صادق ، احمد ابوالفتوح، احمد ايمن، كريم العراقي. خط الوسط : اكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر

احمد حمدي. خط الوسط الهجومي : رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، امام عاشور

، عبدالرحمن مجدي محمد محمود. خط الهجوم : مصطفي محمد، صلاح محسن ، احمد ياسر ريان ناصر منسي.

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