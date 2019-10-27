رياضة | مانشستر سيتي يواصل الضغط على ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يواصل الضغط على ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن فريق مانشستر سيتي من الضغط على منافسه المباشر ليفربول، وذلك بعدما تمكن من السيتيزين من الفوز على استون فيلا، بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي .

قاد مانشستر سيتي نحو الفوز كلًا من الجناح الإنجليزي رحيم ستيرلينج، بالإضافة إلى نجم الوسط الإسباني ديفيد سيلفا، قبل أن يختتم إيلكاي جوندوجان ثلاثية مانشستر سيتي خلال المباراة التي شارك خلالها النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، وظهر بصورة جيدة رفقة الوافد الجديد إلى البريميرليج .

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وبهذه النتيجة يرتفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 22 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وبفارق 3 نقاط عن ليفربول المتصدر، والذي له مباراة أقل .

وعلى صعيد أخر، يستعد ليفربول لمواصلة رحلة الابتعاد عن مانشستر سيتي ، عندما يستضيف نظيره توتنهام هوتسبير، مساء اليوم، على ملعب أنفيلد، في قمة منافسات الجولة العاشرة من البريميرليج .

ويطمح الريدز بقيادة الفرعون المصري محمد صلاح، إلى تحقيق الفوز ضد توتنهام واقتناص نقاط المباراة الثلاث، من أجل الابتعاد عن مانشستر سيتي، في الصراع الثنائي على قمة ترتيب البريميرليج، حيث أن الفوز سيرفع رصيد الريدز إلى النقطة 28، ليعود الفارق إلى 6 نقاط كاملة مع مانشستر سيتي .