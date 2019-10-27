رياضة | ميسي يوجه رسالة نارية لجميع المدربين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يوجه رسالة نارية لجميع المدربين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني ومنتخب الأرجنتيني، بتوجيه رسالة هامة إلى كل المدربين الذين يعمل معهم، خلال تصريحاته الصحفية مساء اليوم.

وأكد ليونيل ميسي، على إنزاعجه من أمر يقوم به المدربين معه وهو إستبداله في بعض المباريات التي يلعب بها.

وقال ليونيل ميسي في تصريحات صحفية اليوم الأحد: "لا أحب أن يقوم أي مدرب بإستبدالي إذا لعبت أساسيا".

مشاركات ميسي مع برشلونة هذا الموسم

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وقد شارك ليونيل ميسي في 7 مباريات حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدفين آخرين، حيث تمكن خلالها من قيادة البلوجرانا لإستعادة صدارة الدوري الإسباني "الليجا" من جديد.

موعد مباراة برشلونة القادمة بالدوري الإسباني

ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي بلد الوليد يوم الثلاثاء القادم 29 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز، حيث يتطلع فالفيردي المدير الفني للبلوجرانا، لمواصلة نتائجه الإيجابية في اللقاءات الأخيرة مع الفريق الكتالوني.

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي برشلونة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 19 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في البطولة، حيث تعرض الفريق للعديد من النتائج السلبية في بداية الموسم، قبل أن يستعيد قوته من جديد، بفضل الثلاثي الهجومي ليونيل ميسي، والفرنسي أنطوان جريزمان، والمهاجم لويس سواريز.