رياضة | التشكيل الرسمي لموقعة الهلال والنصر في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل الرسمي لموقعة الهلال والنصر في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال السعودي تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه النصر في قمة مباريات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمج بن سلمان. وضم تشكيل الهلال كلا من :- حراسة المرمى : عبد الله المعيوف خط الدفاع : البريك - البليهي - جان هيون سو - الشهراني خط الوسط : سلمان الفرج - كويلار - كارييو خط الهجوم : إدواردو - سالم - جوميز. Advertisements كما أعلن الجهاز الفني لفريق النصر تشكيل فريقه لمباراة اليوم والذي جاء كالتالي :- حراسة المرمى : جونز خط الدفاع : سلطان - مادو - مايكون - العبيد خط الوسط : بتروس - الخيبري - يحيى خط الهجوم : جوليناو - نور الدين أمرابط - عبد الرزاق حمد الله.

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