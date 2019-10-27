رياضة | بيراميدز يخطف فوزًا ثمينًا من يانج أفريكانز بالكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز يخطف فوزًا ثمينًا من يانج أفريكانز بالكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
انتهت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ويانج أفريكانز التنزانى ضمن مباريات الذهاب لدور ال 32 مكرر من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بفوز بيرانيدز، في لقاء أقيم خارج مصر علي ملعب دار السلام بتنزانيا، في لقاء شهد حضور جماهيري كبير.
وحقق بيراميدز فوز هام له خارج قواعده يساعده في لقاء الإياب المقرر إقامته يوم 3 نوڤمبر المقبل علي ملعب الدفاع الجوى بالقاهرة.
تراوري يقود بيراميدز للفوز علي يانج أفريكانز
قبل نهاية الشوط الأول إستطاع نادي بيراميدز بالتقدم في النتيدة بهدف سجله البوركيني إيريك تراوري من تسديدة قوية من صناعة الغاني جون انطوي الذي مهمدها للاعب علي حدود منطقة الجزاء ليسددها بيسراه علي يمين الحارس، وفي الشوط الثاني وتحديداً في الدقيقة 65 سجل عبدالله السعيد هدف بيراميدز الثاني من داخل منطقة الجزاء من صناعة محمد فاروق، وقبل نهاية اللقلء سجل يانج أفريكانز هدف تقليص الفارق.
وكان نادي بيراميدز قد صعد لذلك الدور بعد الفوز علي فريق شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 2-1 في المباراتين بعد التعادل في القاهرة بهدف لكل فريق علي ملعب الدفاع الجوي، ثم الفوز في لقاء الإياب علي ملعب 5 جوليه بالجزائر بهدف دون رد.
وحقق بيراميدز تحت قيادة المدير الفنى الفرنسي سباستيان ديسابر الفوز الثاني لبيراميدز خارج الأرض خلال المشاركة الأولي للفريق المصري، بعدما فاز اللقاء السابق علي شباب بلوزداد بهدف في الجزائر.