رياضة | بيراميدز يخطف فوزًا ثمينًا من يانج أفريكانز بالكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز يخطف فوزًا ثمينًا من يانج أفريكانز بالكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ويانج أفريكانز التنزانى ضمن مباريات الذهاب لدور ال 32 مكرر من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بفوز بيرانيدز، في لقاء أقيم خارج مصر علي ملعب دار السلام بتنزانيا، في لقاء شهد حضور جماهيري كبير.

وحقق بيراميدز فوز هام له خارج قواعده يساعده في لقاء الإياب المقرر إقامته يوم 3 نوڤمبر المقبل علي ملعب الدفاع الجوى بالقاهرة.

تراوري يقود بيراميدز للفوز علي يانج أفريكانز

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