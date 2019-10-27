رياضة | تشكيل ناري من آرسنال لمواجهة كريستال بالاس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل ناري من آرسنال لمواجهة كريستال بالاس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أوناي إيمري المدير الفني لنادي أرسنال عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق كريستال بالاس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : لينو.

خط الدفاع : تشامبرز - ديفيد لويز - سوكراتيس - تيرني.

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خط الوسط : سيبايوس - تشاكا - جندوزي - نيكولاس بيبي.

خط الهجوم : لاكازيت - اوباميانج.

ويحتل فريق أرسنال المركز الخامس برصيد 15 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يحل فريق كريستال بالاس في المركز السادس برصيد 14 نقطة، وهذا ما سيجعل المباراة نارية بين الفريقين في ديربي لندن.

ويخشى إيمري مدرب فريق أرسنال الهزيمة في مباراة كريستال بالاس وفقدان المركز الخامس، حيث سيحتل البالاس وقتها المركز الخامس وفي حال فاز توتنهام هوتسبير صاحب ال12 نقطة سيكون أيضاً أرسنال مهدد باحتلال المركز السابع أو الثامن في جدول الترتيب.