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رياضة | تشكيلة نارية لتوتنهام أمام ليفربول

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أعلن ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق ليفربول في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- 

حراسة المرمى : جازانيجا.

خط الدفاع : اوريه - ألدرفاليد - سانشيز - روز. 

خط الوسط : وينكس - سيسوكو - ايريكسن - ديلي آلي.

خط الهجوم : هاري كين - سون.

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وكان قد حقق فريق توتنهام هوتسبير التعادل في المباراة الماضية بالدوري الانجليزي أمام فريق واتفورد بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت في لندن.

وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى : اليسون.

خط الدفاع : ارنولد - لوفرين - فان دايك - روبرتسون.

خط الوسط : فينالدوم - هيندرسون - فابينهو.

خط الهجوم : محمد صلاح - ماني - فيرمينيو.

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