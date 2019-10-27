رياضة | تشكيلة نارية لتوتنهام أمام ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيلة نارية لتوتنهام أمام ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق ليفربول في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-
حراسة المرمى : جازانيجا.
خط الدفاع : اوريه - ألدرفاليد - سانشيز - روز.
خط الوسط : وينكس - سيسوكو - ايريكسن - ديلي آلي.
خط الهجوم : هاري كين - سون.
وكان قد حقق فريق توتنهام هوتسبير التعادل في المباراة الماضية بالدوري الانجليزي أمام فريق واتفورد بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت في لندن.
وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي:
حراسة المرمى : اليسون.
خط الدفاع : ارنولد - لوفرين - فان دايك - روبرتسون.
خط الوسط : فينالدوم - هيندرسون - فابينهو.
خط الهجوم : محمد صلاح - ماني - فيرمينيو.