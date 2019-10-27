شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة الهلال والنصر اليوم بث مباشر والان مع التفاصيل

يقدم السعودية نيوز مشاهدة مباراة الهلال والنصر اليوم بث مباشر في قمة مواجهات الجولة الثامنة من الدوري السعودى. وأعلن المدرب لوتشيسكو عن تشكيلة فريقه والتي جاءت كالتالي: حراسة المرمى: عبدالله المعيوف خط الدفاع: محمد البريك - جان هيونج سو - علي البليهي - ياسر الشهراني. خط الوسط: كويلار - سالم الدوسري - كارلوس إدواردو. خط الهجوم: سالم الدوسري - كاريلو - جوميز Advertisements بينما جاءت تشكيلة العالمي على النحو التالي. حراسة المرمى: براد جونز خط الدفاع: سلطان الغنام - عبدالله مادو - مايكون - عبدالرحمن العبيد خط الوسط: بيتروس - عبدالله الخبيري - يحيي الشهرى خط الهجوم: جوليانو - نور الدين أمرابط - عبدالرازق حمدالله مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مشاهدة مباراة الهلال والنصر اليوم بث مباشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.