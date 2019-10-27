شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيلة الرسمية لقمة الهلال والنصر والان مع التفاصيل

يستضيف نادي الهلال غريمه النصر في قمة مواجهات الجولة الثامنة من الدوري السعودى. وأعلن المدرب لوتشيسكو عن تشكيلة فريقه والتي جاءت كالتالي: حراسة المرمى: عبدالله المعيوف خط الدفاع: محمد البريك - جان هيونج سو - علي البليهي - ياسر الشهراني. خط الوسط: كويلار - سالم الدوسري - كارلوس إدواردو. Advertisements خط الهجوم: سالم الدوسري - كاريلو - جوميز بينما جاءت تشكيلة العالمي على النحو التالي. حراسة المرمى: براد جونز خط الدفاع: سلطان الغنام - عبدالله مادو - مايكون - عبدالرحمن العبيد خط الوسط: بيتروس - عبدالله الخبيري - يحيي الشهرى خط الهجوم: جوليانو - نور الدين أمرابط - عبدالرازق حمدالله

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