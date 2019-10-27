شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري الإيطالي| التشكيل الرسمي لمباراة ميلان وروما والان مع التفاصيل

سيكون ملعب الأوليمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما شاهداً على قمة مواجهات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي بين روما وميلان. وكشف باولو فونسيكا المدير الفني لروما عن أسحلة فريقه للقاء والتي جاءت كالتالي: حراسة المرمى: باو لوبيز خط الدفاع: كولاروف - فازيو - مانشيني - سمولينج - سبيناتزولا خط الوسط: بيروتي - زانيولو - فيرتو - باستوري Advertisements خط الهجوم: دزيكو فيما جاءت تشكيلة ستيفانو بيولي القائد الفني لميلان كالتالي: حراسة المرمى: دوناروما خط الدفاع: كونتي - موساكيو - رومانيولي - هيرنانديز خط الوسط: لوكاس بيليا - باكيتا - هاكان تشانهانوجلو - كيسي - سوزو خط الهجوم: رافائيل لياو

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