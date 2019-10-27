مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام الدوري الإنجليزي

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يقدم السعودية نيوز مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم بث مباشر في قمة الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي الممتاز وذلك بملعب "أنفيلد رود". وأعلن الألماني "يورجن كلوب" المدير الفني لليفربول عن تشكيلة فريقه والتي جاءت على النحو التالي: حراسة المرمى: أليسون خط الدفاع: أرنولد - لوفرين - فان دايك - روبيرستون خط الوسط: فينالدوم - فابينيو - هيندرسون خط الهجوم: ماني - فيرمينو - صلاح. Advertisements بينما جاءت تشكيلة بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام كالتالي: حراسة المرمى: جادزانيا خط الدفاع: اورييه - سانشيز - ألديرفيلرد - روز. خط الوسط: هاري وينكس - سيسوكو - إيركسن. خط الهجوم: ديلي ألي - سون هيونج مين - هاري كين. ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد توتنهام في المركز العاشر بـ 12 نقطة. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

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