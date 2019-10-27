شكرا لقرائتكم خبر عن تركي أل الشيخ: "الي ضهره ميستحملش اللعب ميلعبش" والان مع التفاصيل

وجه المستشار تركي أل الشيخ رئيس هيئة الترفية في المملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني رسالة جديدة لجماهير النادي الأهلي. وقال تركي أل الشيخ عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك: "أقدر و أثمن ردود الأفعال الايجابية من جمهور الاهلي الحقيقي". وأضاف: "أما رسالتي للخبثاء و هواة الصيد في الماء العكر اللي ضهره ميستحملش اللعب.. ميلعبش معانا " وكان تركي قد أبدى استعدادة لفتح صحفة جديدة من مجلس إدارة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

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