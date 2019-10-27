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محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام توتنهام

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أحمد مجدي رجب 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقود تشكيل أمام توتنهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

وشهد التشكيل الأساسي للريدز، تواجد محمد صلاح أساسيًا بينما هناك ثبات في الخط الدفاعي باستمرار ديان لوفرين بجانب فيرجيل فان دايك.

وجاء التشكيل كالتالي

حراسة المرمى: أليسون.

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الدفاع: روبرتسون، لوفرين، فان دايك، أرنولد.

الوسط: فابينيو، فينالدوم، هندرسون.

الهجوم: ماني، فيرمينو، محمد صلاح.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أدريان، ميلنر، كيتا، جوميز، تشامبرلين، لالانا، أوريجي.

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