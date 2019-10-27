شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام توتنهام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
وشهد التشكيل الأساسي للريدز، تواجد محمد صلاح أساسيًا بينما هناك ثبات في الخط الدفاعي باستمرار ديان لوفرين بجانب فيرجيل فان دايك.
وجاء التشكيل كالتالي
حراسة المرمى: أليسون.
الدفاع: روبرتسون، لوفرين، فان دايك، أرنولد.
الوسط: فابينيو، فينالدوم، هندرسون.
الهجوم: ماني، فيرمينو، محمد صلاح.
ويجلس على مقاعد البدلاء: أدريان، ميلنر، كيتا، جوميز، تشامبرلين، لالانا، أوريجي.
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