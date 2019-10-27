الاتحاد السكندرى يفوز على شباب الضبعة وديا...

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جدة - عمرو شويل
وتمكن سيد البلد من الفوز فى المباراة الأولى أمام سبورتنج بنتيجة 5 أهداف مقابل لا شئ سجلهم كل من محمد جدو "هدفين " وأيمن غباشى و الغانى بناهينى " هدفين ".
بينما جاءت نتيجة المباراة الثانية أمام شباب الضبعة بنتيجة 6 أهداف مقابل لا شئ سجلهم خالد قمر 5 أهداف و رزاق سيسه هدف .
ومنح طلعت يوسف اللاعبين راحه سلبيه غدا الاثنين على أن يعود الى التدريبات الثلاثاء المقبل أستعدادا لمواجهة المحرق البحرينى ضمن مباريات دور الـ16 من البطولة العربية المقرر إقامتها يوم الاحد القادم الموافق 3 نوفمبر على ستاد الاسكندريه بحضور 5000 الاف مشجع .
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