شكرا لقرائتكم شوقى غريب يكشف المرحلة الثانية لإعداد المنتخب الأولمبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، أن المرحلة الثانية لإعداد المنتخب تبدأ من غد الإثنين حتى يوم 3 نوفمبر، وستكون في العين السخنة ، موجها الشكر إلى ستاد السويس ووادي دجلة لأنهم وفروا الملاعب ومكان الاقامة للمنتخب.

وقال غريب فى تصريحات صحفية ، أن المنتخب سيتدرب مرتين في ستاد القاهرة بعد موافقة المسؤولين بعد ما نعود إلى القاهرة عقب انتهاء المرحلة الثانية من برنامج الاعداد، وتطرق غريب إلى أسلوبه فى التعامل مع اللاعبين، وتابع: "أوقات نعاقب اللاعبين ونستبعدهم لكن كل ده بيحصل في الغرف المغلقة وبيخلق نوع من الاحترام المتبادل بيننا وبين اللاعبين .. وأشكر الجهاز المعاون والجهاز الاداري والطبي لانهم اشتغلوا باخلاص وفي صمت".

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وأضاف:" زمان لما كنا نصور شكل الملعب نعرف في الدوري الانجليزي نعرف أن الفرقة بتلعب 4/2/4 لكن دلوقتي لو صورنا 100 صورة مش هنعرف الطريقة لأن الظروف بتتغير جوه الملعب .. وفي النهاية الطريقة هي مجرد شكل للفرقة لكن الوضع داخل الملعب بيختلف".

تابع:" في أخر مباراتين جربنا لاعبين كتير في أكتر من مركز .. اللاعب المصرى بيحب الهجوم بطبعه لكن احنا بنعود اللاعبين على أكثر من طريقة علشان لو احتجنا طريقة منهم نبقى جاهزين ونقدر ننفذها".