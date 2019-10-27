شكرا لقرائتكم شوقى غريب: أشركت 40 لاعبا منذ بداية المهمة.. وأشكر اتحاد الكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تابع المدير الفنى: "العبء بقى أكبر علينا بعد خروج المنتخب الأول من دور الـ16 في أمم أفريقيا، وحاليا بقى عندنا 80% من اللاعيبن بتلعب في الدوري الممتاز بعد ما كنا بدأنا بلاعبين بتمثل 20% بس من لاعبي الدوري"، مضيفا:"قدرنا نعمل مشاركة فعالة بدليل وجود لاعبين كتير من المنتخب الاوليمبي مع المنتخب الأول الفترات اللي فاتت"
أضاف غريب أنه يشكر رمضان صبحي لاعب الأهلى، لأنه من أكثر اللاعبين الملتزمين في المنتخب كقائد للفريق بجانب انه لعب كأس العالم وشارك كتير مع المنتخب الأول، ولم يتكبر على المنتخب الأوليمبى.
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