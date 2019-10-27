شكرا لقرائتكم شوقى غريب: أشركت 40 لاعبا منذ بداية المهمة.. وأشكر اتحاد الكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال شوقي غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، إنه أشرك 40 لاعبا منذ بداية المهمة في فبراير 2018، مشيرا إلى أنه لعب مع مدارس مختلفة سواء من افريقيا أوأسيا أوأوربا مشددا على أن ذلك شيء مهم للمنتخب الأوليمبي.

أوضح غريب فى تصريحات صحفية اليوم، "تم استغلال كل الأجندات الدولية باستثناء مباراة واحدة مع مالاوي في مارس اللي فات كان بره الأجندة .. وأشكر اتحاد الكرة لأنه وفر لنا برنامج طموح واستغليناه كويس وبشكر مدربي وادارات الأندية"، مضيفا:"منذ بداية عملنا مسمعناش أي مشكلة تخص لاعب انضم أو لم ينضم .. كسبنا 12 مباراة من الوديات اللي لعبناها .. خسرنا من أوزبكستان وده استفدنا منه كتير .. اتغلبنا من تونس مرة .. وخسرنا من هولندا".

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تابع المدير الفنى: "العبء بقى أكبر علينا بعد خروج المنتخب الأول من دور الـ16 في أمم أفريقيا، وحاليا بقى عندنا 80% من اللاعيبن بتلعب في الدوري الممتاز بعد ما كنا بدأنا بلاعبين بتمثل 20% بس من لاعبي الدوري"، مضيفا:"قدرنا نعمل مشاركة فعالة بدليل وجود لاعبين كتير من المنتخب الاوليمبي مع المنتخب الأول الفترات اللي فاتت"

أضاف غريب أنه يشكر رمضان صبحي لاعب الأهلى، لأنه من أكثر اللاعبين الملتزمين في المنتخب كقائد للفريق بجانب انه لعب كأس العالم وشارك كتير مع المنتخب الأول، ولم يتكبر على المنتخب الأوليمبى.