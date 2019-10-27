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شكرا لقرائتكم نقل معسكر المنتخب الأولمبي من القاهرة إلى العين السخنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان الجهاز الفنى للمنتخب الاوليمبى اتفق على تقسيم البرنامج على ثلاثة مراحل تبدأ الأولى بمعسكر مفتوح خلال الفترة من25 الى 27 اكتوبر الحالي ، يؤدى خلالها الفريق مرانه على الملاعب الفرعية لاستاد القاهرة ووافق شوقى غريب على ان يكون مران يوم 27 اكتوبر فى الخامسة مساء مفتوحا لكل وسائل الاعلام، في حين تكون المرحلة الثانية خلال الفترة من 28 اكتوبر وحتى 2 نوفمبر خارج القاهرة ، بينما تبدأ المرحلة الثالثة والأخيره يوم 3 نوفمبر وتستمر حتي 22 نوفمبر بالمقر الدائم للفريق الخاص ببطولة الأمم الإفريقية ..
واختار شوقى غريب 27 لاعبا للمعسكر هم عمر رضوان و عمر صلاح و محمد صبحي و مصطفي شوبير لحراسة المرمى ، و فى الدفاع أسامه جلال و محمود مرعي و محمود الجزار و أحمد رمضان (بيكهام) و محمد عبدالسلام و محمد صادق و أحمد أبوالفتوح و احمد ايمن و كريم العراقي و للوسط أكرم توفيق و غنام محمد و عمار حمدي و ناصر ماهر وأحمد حمدي و خط الهجوم رمضان صبحي و طاهر محمد طاهر و إمام عاشور و عبدالرحمن مجدي و مصطفي محمد وصلاح محسن و احمد ياسر ريان و ناصر منسي ، بينما تم إستبعاد محمد محمود لاعب الأهلي للإصابة بالرباط الصليبي .
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