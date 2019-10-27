شكرا لقرائتكم "كلاكيت تاني مرة" .. المصري يكرر رقمه القياسي بعد الفوز علي بطل سيشل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز فريق المصري البورسعيدي علي فريق كوت دي أور بطل سيشل برباعية نظيفة ،ضمن مواجهات ذهاب دور ال32 بالكونفدرالية الأفريقية .

و بهذه النتيجة يكرر المصري رقمه القياسي مرة اخري لأكبر فوز يحققه أي من الفرق المصرية المشاركة في الكونفدرالية خارج ملعبها ، بعد أن حقق المصري نفس الرقم القياسي للمرة الاولي علي حساب فريق ماليندي بطل سيشل ، حيث فاز المصري في هذه المباراة بأربعة اهداف مقابل هدف .

سجل أهداف المصري البورسعيدي كل من : احمد ياسر الدقيقة 10 ، محمود وادي الدقيقة 14 ، اوستين أوموتو الدقيقة 90 ، أحمد جمعة الدقيقة 92 ، و بهذه النتيجة سيلعب المصري مباراة الإياب 3 نوفمبر القادم بأريحية كبيرة تجعله يكون من ضمن المتأهلين لدور المجموعات .