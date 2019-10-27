شكرا لقرائتكم نابولي يفشل في الاقتراب من يوفنتوس ويتعادل مع سبال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فشل نابولي في الاقتراب من يوفنتوس متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم وملاحقه إنتر ميلان بعدما اكتفى بتعادل 1-1 مع مستضيفه سبال المتعثر يوم الأحد.

ومنح أركاديوش ميليك تقدما مبكرا لنابولي في الشوط الاول لكن شباك فريق المدرب كارلو أنشيلوتي اهتزت عبر ياسمين كورتيتش. وسدد البديل فابيان رويز في القائم للفريق الضيف الذي بحث عن الفوز في الشوط الثاني لكن سبال صمد ليتفادى الهزيمة للمرة الثالثة فقط هذا الموسم.

واكتفى يوفنتوس (23 نقطة) وإنتر صاحب المركز الثاني (22 نقطة) بتعادلين مفاجئين مع ليتشي وبارما على الترتيب يوم السبت لكن تعادل نابولي تركه في المركز الرابع وله 17 نقطة.