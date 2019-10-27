شكرا لقرائتكم كوفاتش: هونيس "أيقونة" بايرن ميونخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أشاد نيكو كوفاتش المدير الفني لنادي بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، برئيس النادي أولي هونيس، معتبراً إياه "أيقونة" النادي البافاري قبل 3 أسابيع من رحيله عن منصبه.

ويحضر كوفاتش الجمعية العمومية للنادي البافاري في 15 نوفمبر المقبل، والتي ستشهد نهاية ولاية هونيس (67 عاماً) واتخذ أولى قرار التنحي عن رئاسة بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) في المواسم السبعة الأخيرة منذ أواخر أغسطس الماضي.

Advertisements

وأبلغ هونيس النادي بعزمه عدم الترشح لإعادة انتخابه رئيسا لمجلس إدارة، كما سيتخلى عن منصبه في رئاسة اللجنة الإشرافية، لكنه سيظل عضوا في هيئة الرقابة.

وتم طرح اسم هربرت هاينر (65 عاماً) الرئيس السابق لشركة (أديداس) للأدوات والمستلزمات الرياضية، ليكون خليفة لهونيس في كلا المنصبين، علما أنه يشغل حاليا منصب نائب رئيس اللجنة الإشرافية للنادي.

ولعب هونيس دورا رائدا في بايرن لأكثر من 40 عاما، حيث كان لاعبا سابقا بالفريق البافاري، وكان ضمن صفوف المنتخب الألماني الذي توج بكأس العالم عام 1974 وعمل مديرا للنادي في البداية، قبل أن يتم انتخابه رئيسا لبايرن عام 2009.