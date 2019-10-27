يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر..yalla kora الاسطورة liverpool لايف bein sport hd

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر في الجولة العاشرة من مباريات الدوري الانجليزي لكرة القدم، المباراة سوف تقام علي ملعب الانفيلد، ليفربول حقق الفوز في 8 مباريات متتالية في الدوري، وتعادل في آخر مباراة ضد مانشستر يونايتد بهدف لكل منهما، يعود لصفوف الريدز نجم الفريق المصري محمد صلاح، حيث سيلعب كلوب بالتشكيلة الأساسية للفريق.

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بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم الأحد 27 أكتوبر 2019، المباراة سوف تبدأ في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف بتوقيت الامارات المتحدة، وسوف تقام المباراة علي ملعب الانفيد،يلا كورة مباراة ليفربول اليوم، ليفربول ضد توتنهام بث مباشر.

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