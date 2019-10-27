أونلاين Live: بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام يلا شوت Bein shoot كورة ستار الاسطورة ليفربول ضد...

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مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر kora star، وبعد مرور تسع جولات على بطولة البريميرليج يتصدر الأحمر الترتيب بعدما حقق 25 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن مان سيتي الذي خاض لقاء إضافي، فيما يعاني أبناء المدرب ماوريسيو بوكتينيو كثيراً منذ انطلاقة الموسم الكروي الجديد بعد تأخره للمركز العاشر ولم ينجح في حصد سوى 12 نقطة فقط.

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تشكيلة توتنهام الرسمية جاءت كالآتي: حارس المرمى: جازانيجا، الدفاع: أورييه – ألدرفيريلد – سانشيز – روز، الوسط: وينكس – سيسوكو – إريكسين – ديلي آلي، وفي الهجوم: سون، كين.