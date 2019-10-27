شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحتفل بعيد ميلاد سيد عبد الحفيظ الـ 42 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النادى الأهلى بعيد ميلاد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء ونجم الفريق السابق، الـ 42 ، حيث أنه من مواليد 27 أكتوبر من عام 1977، ونشرت الصفحة الرسمية للأهلى عبر فيس بوك، صورة سيد عبد الحفيظ متمنين له عيد ميلاد سعيد.

سيد عبد الحفيظ بدايته فى الأهلى كانت عن طريق اختبارات الناشئين في 13 يونيو 1989، و تدرج فى قطاع الناشئين، حتى وصل إلى الفريق الاول، وكانت أول مباراة رسمية خاضها سيد عبد الحفيظ مع الأهلى أمام الاتحاد السكندرى فى الدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر فى 27/4/1997 وانتهت بفوز الأهلى 3/ 1، بينما كانت آخر مباراة رسمية مع الأحمر فى مواجهة المقاولون بدورى 2005/2006 وانتهت بفوز الأهلى بنفس النتيجة أيضا .

Advertisements

حصل عبد الحفيظ على لقب أحسن ناشئ فى مصر موسم 96/1997، وفى الموسم التالى تم اختياره أحسن لاعب فى مصر، وثانى أحسن لاعب فى مصر موسم 1998/1999.

شارك مع الأهلى فى الكثير من المباريات وصلت إلى 220 مباراة رسمية ، توج بالعديد من البطولات مع القلعة الحمراء وصلت إلى 14 بطولة منها 6 بطولات دورى، و بطولتى كأس مصر و بطولنتى سوبر مصرى ، و بطولة كأس النخبة العربية، و بطولتى كأس دورى الابطال، بالإضافة على السوبر الأفريقى.