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الاتحاد السكندرى يفوز مرتين فى يوم واحد ستعدادا للبطولة العربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق الاتحاد السكندرى بقيادة طلعت يوسف الفوز فى مباراتين أمام شباب الضبعه وسبورتنج وديأ أستعدادا لخوض مباراة المحرق البحرينى فى البطولة العربية .

وتمكن سيد البلد من الفوز فى المباراة الأولى أمام سبورتنج بنتيجة 5 أهداف مقابل لا شئ سجلهم كل من محمد جدو  "هدفين  " وأيمن غباشى و الغانى بناهينى " هدفين ".

بينما جاءت نتيجة المباراة الثانية أمام شباب الضبعة الفوز بستة أهداف مقابل لا شئ سجلهم خالد قمر 5 أهداف و رزاق سيسه هدف .

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ومنح طلعت يوسف اللاعبين راحه سلبيه غدا الاثنين على أن يعود إلى التدريبات الثلاثاء المقبل استعدادا لمواجهة المحرق البحرينى ضمن مباريات دور الـ16 من البطولة العربية المقرر إقامتها يوم الاحد القادم الموافق  3 نوفمبر على ستاد الاسكندريه بحضور 5000 الاف مشجع.

 

 

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