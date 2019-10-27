اخبار سوبر كورة.. أزارو أيامه معدودة بالأهلى.. زيزو فى المنتخب.. وصلاح على أعتاب نادى المائة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى مسؤولو الزمالك، اخطارا بشأن انضمام أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الفريق للمنتخب الوطنى فى معسكر الفراعنة، المقرر انطلاقه غداً الاثنين فى إطار الإعداد لمباراتي كينيا وجزر القمر المقرر لهما يومى 14 و18 نوفمبر بالجولة الأولى والثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

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