شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يطلب الاطلاع على تقارير كوبر وأجيرى فى المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب حسام البدري المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول من محمد بركات، مدير المنتخب، تجهيز التقارير الخاصة بالفريق والتى سبق وقدمها الأرجنتيني هيكتور كوبر وخافيير أجيرى المديران الفنيان السابقان للفراعنة. ويرغب حسام البدرى فى الاطلاع على التقارير التى قدمها مدربا المنتخب السابقان للاطلاع عليها بشكل عام. ويستعد المنتخب الوطنى لمواجهة كينيا وجزر القمر يومى 14 و18 نوفمبر المقبل فى التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا 2021 بالكاميرون. بدأ الجهاز الفنى لمنتخب مصر الوطني بقيادة حسام البدرى تجهيز بدائل تحسباً لإلغاء المباراة الودية أمام ليبيريا أو جيبوتي المقرر لها يوم 7 نوفمبر المقبل. Advertisements وتقرر ضم 26 لاعباً للمعسكر المقبل تحسباً لإلغاء المباراة الودية التى لم يتم الاتفاق عليها حتى الآن، حيث سيقوم الجهاز الفني بعمل "تراى ماتش" بين هؤلاء اللاعبين قبل مباراتى كينيا وجزر القمر يومى 14 و 18 نوفمبر المقبل بتصفيات أمّم أفريقيا 2021.

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