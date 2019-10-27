شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. جماهير تنزانيا تحتفل بهدف بيراميدز في شباك يانج أفريكانز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشعلت جماهير سيمبا التنزانى مدرجات الملعب الوطني الذى يحتضن مباراة يانج أفريكانز وبيراميدز، ضمن مباريات ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشرة لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.
واحتفلت جماهير سيمبا المنافس التقليدى ليانج أفريكانز فى الدورى التنزانى بهدف إريك تراورى لاعب بيراميدز الذى أحرزه فى شباك يانج بالدقيقة 41 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا.
واعتادت جماهير سيمبا التنزانى على مؤازرة الفرق التى تواجه يانج أفريكانز، كما اعتادت جماهير الأخير على مؤازرة منافس سيمبا، نظرًا للندية المستمرة بين الفريقين.
وتعد مشاركة بيراميدز هى الأولى فى مسابقة الكونفدرالية حيث تأهل عن الموسم الماضى بعد احتلاله المركز الثالث خلف الزمالك الوصيف والأهلي بطل الدوري.
لمشاهدة الفيديو عبر سوبر كورة.. اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة.. جماهير تنزانيا تحتفل بهدف بيراميدز في شباك يانج أفريكانز.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.